Amici Speciali: chi è Alessio Gaudino (biografia, curiosità)

I concorrenti di Amici Speciali, prossimamente su Canale 5, sono Irama, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Andreas Muller, Javier Rojas, The Kolors, Giordana Angi, Alessio Gaudino, Alberto Urso, Umberto Gaudino, Random e Gabriele Esposito.

Chi è Alessio Gaudino?

Il ballerino è nato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. A 15 anni si iscrive ai primi corsi di danza hip hop, dimostrando sin da subito il suo talento che lo porta a vincere una borsa di studio presso la scuola di Atelier della Danza (di cui diventa poi insegnante).

Approfondisce poi gli studi nei generi free style, electro boogaloo e popping e spazia anche alla danza classica, moderna e contemporanea. Nel 2011, Alessio partecipa a Italia’s Got Talent e arriva sino alla semifinale. Tra le altre esperienze importanti, ci sono la partecipazione al video musicale di Mario Biondi, per la canzone Life is everything e il trionfo nel concorso Dance Crew Selecta.

Nel 2014, Alessio Gaudino vola in Germania e in Lussemburgo per prendere parte a uno speciale tributo a Michael Jackson. Infine, entra nel corpo di ballo di Miss Italia e di X Factor 8.

Fa il suo ingresso nella scuola di Amici nel 2015, dopo la segnalazione della maestra Veronica Peparini, ballando sulle note di Formidable.

È all’inizio del marzo successivo che Alessio, esibendosi di fronte ai direttori artistici, conquista Nek e J-Ax che lo vogliono nella Squadra Blu. Durante la finale, il ballerino è premiato con la borsa di studio Fonzies.

Ha un grande tatuaggio che parte dalla spalla sinistra e copre quasi tutto il braccio. All’epoca di Amici, Alessio era fidanzato con Corinne, una ragazza di Desenzano. Ecco il profilo Instagram di Alessio Gaudino alessio_gaudino_official.