Nella giornata di ieri, 26 maggio, Amazon è schizzato in vetta ai TT italiani, in barba al Coronavirus e a tutti gli altti trend del momento. Il motivo? Tutto è legato ad un alcuni problemi tecnici sulla nota piattaforma di shopping online, che hanno portato all’esaurimento nervoso le fan di Gaia Gozzi!

In estrema sintesi: la versione autografata di Nuova Genesi, il tanto atteso repack del disco di Gaia Gozzi, avrebbe dovuto essere disponibile a partire dal 26 maggio. La piattaforma, in ogn caso, ha avvisato i fan via e-mail che le consegne del disco non sarebbero state effettuate prima del 24 giugno. Il motivo? A quanto pare i fornitori non hanno ancora consegnato il prodotto ad Amazon Italia. Da qui l’enorme ritardo e il disagio nei confronti dei consumatori.

Nuova Genesi di Gaia: tutto quello che c’è da sapere sul disco!

Gaia spiega il significato di Chega e parla di Genesi

Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui

“Nuova Genesi” rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l’ha portata alla sua “nuova genesi” appunto.

In “Nuova Genesi” è contenuto anche “Chega”, brano che conta già milioni di stream e tra i più trasmessi dalle radio. Il brano è accompagnato da un video, diretto dagli Younuts: un alternarsi di immagini, da quelle di famiglia e di momenti meravigliosi nella terra che occupa metà del suo cuore, il Brasile, a quelle della Gaia di oggi impegnata a realizzare il suo sogno di fare musica.

Quello di Chega è uno dei pochissimi videoclip musicali, se non l’unico, ad essere stato girato durante la quarantena rispettando ovviamente tutte le disposizioni ministeriali, regionali e di buon senso ma con l’unica volontà di contribuire a tenere viva la musica e il lavoro di chi di musica vive.