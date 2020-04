Random: ecco tre curiosità sul rapper di Amici Speciali

Amici Speciali, che andrà in onda a maggio su Canale 5, ha un cast ufficiale. Si tratta di Irama, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Andreas Muller, Javier Rojas, The Kolors, Giordana Angi, Alessio Gaudino, Alberto Urso, Umberto Gaudino, Random e Gabriele Esposito.

Mancano all’appello, rispetto alle varie indiscrezioni, Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo. Confermato, invece, è il giovane rapper Random che, rispetto agli altri, non ha alcun legame con la versione classica del talent show condotto da Maria De Filippi.

Ecco tre curiosità su Random

1. L’artista di Marionette, il cui vero nome è Emanuele Caso, è nato nel 2001 a Massa di Somma (NA) ma si trasferisce all’età di due anni a Riccione dove inizia a esplorare la sua passione per la musica rap

2. Scopre il potenziale della sua voce affidando la sua carriera da artista al produttore ZENIT, con il quale darà vita a un duo affiatato. Insieme pubblicano il loro primo album da solisti, Giovane Oro, e il riscontro è subito positivo. Dopo mesi di ricerca musicale, abbandona completamente l’uso dell’AutoTune. In un’anonima camera da letto, producono e registrano Chiasso (Doppio disco di Platino) che uscirà prima dell’estate su etichetta MY OWN FAMILY & VISORY RECORDS ottenendo un enorme successo e raggiungendo il podio nelle classifiche italiane

3. Lo scorso novembre, Random è stato selezionato come artista del mese per MTV New Generation, grazie al video del singolo Rossetto, pubblicato nell’ottobre 2019. Il suo stile colpisce perché non è prettamente basato su testi irriverenti ed egoriferiti, ma anzi, su una grandissima capacità poetica nel creare, con parole e barre, eleganti melodie che si adagiano perfettamente sulle produzioni di ZENIT.

Random - Rossetto (Prod.Zenit) [Official Video]

