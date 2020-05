Amici Speciali: ecco chi sono i finalisti della prima edizione

Venerdì 15 maggio ha preso il via Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi, in prima serata su Canale 5. Un vero e proprio spettacolo all’insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con ottimismo.

Gli artisti di Amici Speciali, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In questa puntata, viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e, per ognuna delle tre partite, di un vincitore che passa in finale.

Dopo una prima partita caratterizzata da due sorprendenti duetti, quello tra Stash e Irama contro quello di Giordana e Gaia, vincono i bianchi. Il primo finalista tra questi ultimi è il cantante Michele Bravi. La seconda partita è invece vinta da Irama ma non prima di aver disputato un’avvincente sfida contro Gaia. A questo punto è impossibile non notare la somiglianza tra i due vincitori di Amici, come la stessa Maria De Filippi sottolinea!

La terza partita vede vincere di nuovo la squadra bianca e il terzo finalista è Alessio Gaudino, protagonista durante la manche di uno splendido quadro creato da Giuliano Peparini che lo vede interpretare magistralmente il Caravaggio. Ai tre finalisti spetta ora il compito di scegliere il quarto. Alessio sceglie Giordana, Irama dà la sua preferenza ai The Kolors, Michele Bravi vota, infine, anche lui per Stash e The Kolors che rappresentano dunque il quarto finalista di questa prima edizione di Amici Speciali. La semifinale si conclude con Irama che si esibisce con il suo nuovo singolo estivo, Mediterranea.

Al posto del pubblico, scopriamo che in questa serata ci sono stati ben 90 ragazzi che sono stati ammessi ai casting di Amici.

