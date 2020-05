Alberto Urso: audio e testo di Quando quando quando feat. J-AX

Esce oggi, 15 maggio, Quando, quando quaando, il nuovo singolo di Alberto Urso in collaborazione con J-Ax e prodotto da Gabry Ponte.

La canzone, che si preannuncia come uno dei tormentoni estivi più forti di quest’anno, è una divertente cover del celebre brano originariamente scritto ed interpretato da Tony Renis.

Il brano, vi ricordiamo, sarà presentato dal vivo in occasione di Amici Speciali, il nuovo format di Maria de Filippi in arrivo a partire da stasera e per 4 venerdì su Canale 5.

Qui sotto trovate audio e testo di Quando quando quando di Alberto Urso e J-Ax.

Testo Quando quando quando Alberto Urso

Urso: Dimmi quando tu verrai,

dimmi quando… quando… quando…

l’anno, il giorno e l’ora in cui

forse tu mi bacerai…

J-Ax: Ho un pensiero che mi gira per la testa

ma aspetto di vederti che il telefono mi stressa

a me non interessa fare il figo con la Tesla

anzi dimmi quando verrai che ho riparato la Vespa

ti porto in giro tipo, vacanze romane

e la tua voce è la più sexy che conosca

cammino sulla gente come Benigni agli Oscar

sei Sophia Loren con il make up da rockstar

ho qualche difetto, “don’t worry mama”

ma nessuno è perfetto tipo la pizza hawaiana

quella è “yucky” tu sei “yummy”

quindi “gimme gimme ” dammi dammi dimmi dimmi

Urso: Dimmi quando tu verrai,

dimmi quando… quando… quando…

l’anno, il giorno e l’ora in cui

forse tu mi bacerai…

Ogni istante attenderò,

fino a quando… quando… quando…

d’improvviso ti vedrò

sorridente accanto a me

Urso: Dimmi Dimmi Dimmi quando tu verrai

J-Ax: Dimmi dammi dimmi dimmi dammi

Urso: Dimmi quando… quando… quando..

J-Ax: Dimmi dimmi dammi dimmi dimmi dammi

Urso: L’anno, il giorno e l’ora in cui

J-Ax: Dimmi dammi dimmi dimmi dammi

Urso: Forse tu mi bacerai…

J-Ax: Dimmi dimmi dammi dimmi

Urso: Ogni istante attenderò

fino a quando… quando… quando…

d’improvviso ti vedrò

sorridente accanto a me