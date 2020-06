Amici Speciali: ecco chi sostituisce Stash dei The Kolors come finalista!

Ieri sera, a sorpresa, Stash dei The Kolors ha fatto un annuncio sulle pagine social di Amici Speciali. Il leader dei The Kolors ha rivelato, lasciandoci senza parole, di aver deciso di rinunciare ad un posto d’onore alla finale.

Clicca qui per acquistare l’adorabile Funko-Pop di Baby Yoda!

Ciao a tutti. Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, io sin da subito, sin dal primo momento dopo la puntata mi sono sentito in dovere di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico quel trofeo è per sempre un’opportunità. Io da questo posto di opportunità ne ho già avute tante. Io la mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due asnni sono professore in questa scuola, e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati li ho visti crescere artisticamente, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinuncuare in questo momento al mio posto di finalista. A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti, , esattamente come hanno fatto con me, ci vediamo venerdì.