Javier Rojas è il vincitore della categoria ballo di Amici 19

Javier Rojas è il vincitore della categoria ballo di questa edizione di Amici. La finale è andata in onda stasera su Canale 5 ed è stata rigorosamente senza pubblico in studio.

Durante la prima parte di questa serata conclusiva, il ballerino si è confrontato ancora una volta con l’avversario Nicolai Gorodiski in una prova comparata. Al termine dell’esibizione, Javier ha riscontrato subito un chiaro apprezzamento da parte della stampa chiamata ad esprimere la sua opinione sui finalisti, via streaming.

L’esito del primo girone è stato valutato dal pubblico a casa, mediante televoto combinato al voto della giuria al completo presente in studio. Ultimo nella classifica è risultato Nicolai che così ha lasciato la trasmissione. Javier, di conseguenza, ha vinto il premio per il circuito danza per il valore di 50.000, assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

Il ballerino, come già sappiamo, dividerà questo premio proprio con il ragazzo ucraino diventato in questo ultimo periodo suo amico e confidente.

Dopo l’eliminazione di Nicolai, Javier compete ancora con Gaia e Giulia, ma solo uno solo di loro vincerà il programma: in palio per il vincitore assoluto del talent un premio del valore di 150 mila euro e il premio TIM della critica del valore di 50 mila euro. Per chi non lo conosce ancora, ecco la biografia del vincitore della categoria ballo di Amici 19.

Javier Rojas ha 22 anni ed è ballerino classico. Nato all’Avana, inizia a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba per scelta della madre, appassionata di danza. Dopo il diploma alla Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, oltre alla danza classica ha approfondito lo studio della danza contemporanea con il grande ballerino Carlos Acosta. Prima di entrare ad Amici é stato per un breve periodo a Stoccolma per il balletto del Royal Swedish Ballet.