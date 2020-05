Bentornati The Kolors! Esce quest’oggi, 14 maggio 2020, il loro nuovo attesissimo singolo Non è vero!

Il brano sarà uno dei pezzi che la band di Stash, con ogni probabilità, presenterà dal vivo ad Amici Speciali, il nuovo format di Maria de Filippi da stasera e per 4 venerdì su Canale 5.

I The Kolors, vi ricordiamo, non pubblicano un vero e proprio disco da ormai tre anni. Il loro ultimo progetto discografico, intitolato You, è infatti uscito nel 2017.

Non è vero, ci possiamo scommettere, sarà di certo

Testo Non è vero

Tutta la notte, solo tu per la città

con le ossa rotte a farti male dentro un bar

che te ne fotte, tanto nessuno capirà come ti senti sotto

vivo o morto

poi domani passerà

stasera vai a ballar

ti cambi in macchina così nessuno può guardar

e mi dirai, mi dirai

non è vero, non è vero

l’amore è peggio del veleno

siamo una giostra alla disco inferno

e tu cadevi sul più bello

non è vero, non è vero

eppure quasi ci credevo

dura soltanto una notte intera

e se piango poi chi se ne frega

non mi dire no

non è vero

tutta la notte

dimmi un po’ come si sta senza risposte

e pensa a quello che non va

ma che te ne fotte

che mai nessuno ti dirà

come si fa a cadere

male o bene, poi domani passerà

stasera vuoi ballare

dammi un motivo almeno se dobbiamo farci male

e mi dirai, e mi dirai

non è vero, non è vero

l’amore è peggio del veleno

siamo una giostra alla disco inferno

e tu cadevi sul più bello

non è vero, non è vero

eppure quasi ci credevo

dura soltanto una notte intera

e se piango poi chi se ne frega

non mi dire no

per soffocare i pensieri

metto una benda sugli occhi così

non ti vedo più

ma ti conosco a memoria

e non è solo alla gola

dai non mi dire che non hai più voglia di uscire

che tanto alla fine ti giri e te ne vai

non è vero, non è vero

l’amore è peggio del veleno

siamo una giostra alla disco inferno

e tu cadevi sul più bello

non è vero, non è vero

eppure quasi ci credevo

dura soltanto una notte intera

e se piango poi chi se ne frega

non mi dire no

non è vero