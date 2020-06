Amici: Gaia Gozzi e Giordana Angi si raccontano a Verissimo

Sabato pomeriggio è tornato puntuale l’appuntamento con Le storie di Verissimo. Tra un intervento e un altro, Gaia Gozzi e Giordana Angi, protagoniste delle ultime due edizioni di Amici e di Amici Speciali, si sono confessate mandando un video messaggio.

Le due giovani cantanti, pur non avendo partecipato alla stessa edizione di Amici, si sono comportante come si conoscessero da tempo e soprattutto come due colleghe che provano molta stima reciproca.

Gaia e Giordana hanno raccontato la loro esperienza nel nuovo talent di Maria De Filippi, che ha permesso loro di ritornare su quel palco che le ha rese famose.

“Io in realtà non me ne sono mai andata da questo palco, ho fatto il campeggio in uno dei camerini subito dopo la quarantena!”, ha detto scherzando Gaia, vincitrice dell’ultima edizione di Amici.

Anche Giordana ha descritto le emozioni suscitate da questa esperienza: “Sono contenta ed emozionata di stare qui, è una famiglia, un posto a cui sono molto legata, quindi è sempre un onore poter tornare qui”.

Le due cantanti di Amici parlano dei loro singoli

La cantante di Aprilia ha raccontato come è nato il suo nuovo singolo Amami adesso: “Era marzo, era appena iniziato questo periodo di isolamento, era proprio una lettera a me stessa. Questo periodo di reclusione mi ha permesso di riflettere molto”.

“Chega l’ho scritta l’estate scorsa, Milano era deserta e io mi trovavo in studio a scrivere di quanto fossi triste in quel momento però i momenti brutti passano. Era un modo per esorcizzare la mia tristezza”, racconta Gaia.

Gaia e Giordana, proprio venerdì sera durante la semifinale di Amici Speciali, hanno regalato grandi emozioni duettando insieme sulle note del brano La Cura di Franco Battiato.