Amici Speciali: le anticipazioni della seconda puntata

Venerdì 15 maggio ha preso il via prende il via Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi, in prima serata su Canale 5. Un vero e proprio spettacolo all’insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con ottimismo.

Gabriele Esposito, Stash e Javier Rojas hanno commentato la prima puntata andata in onda venerdì scorso, descrivendola come una grandissima festa. I tre artisti hanno dichiarato che le prove procedono a gonfie vele e che si stanno esercitando tantissimo. Gabriele intende dimostrare il più possibile di essere camaleontico e che nella seconda puntata di Amici potremmo assistere a qualche altro suo “remake”. Javier, in particolare, ci rivela che sta preparando una variazione classica. Stash, invece, è pronto ad assicurare che il prossimo appuntamento sarà un vera bomba! Qui sotto il video con le anticipazioni.

I concorrenti in gara ad Amici Speciali

A scendere in campo in questa nuova avventura partecipano: 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.