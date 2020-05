Ghali feat. Anna: ecco il remix di Hasta La Vista (testo)

Anna, diventata un vero fenomeno con la sua Bando ha collaborato con Ghali per il remix del brano Hasta La Vista contenuto nella riedizione di DNA.

Qui per ascoltare l’audio di Hasta la vista remix di Ghali feat. Anna

Hasta la vista (feat. ANNA) (Remix)

Testo:

Ehi

Tengo la paura, ma fa niente (niente)

Tengo la paura, ma fa niente (Sto)

Tengo la paura, ma fa niente (niente)

Tengo la paura, ma fa niente (Sto)

Ho invitato solo un po’ di gente (oh)

Vai tranquillo che tra un po’ si riempie (wow)

Ti prego, non andare che mi scende (no)

Sennò devo viaggiare con la mente (Sto)

Ha-ha-hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Ha-ha-hasta la vista

Hasta la vista, la vista (dai, dai, dai)

Hasta la vista, mi hai già vista

Sì sopra quella rivista oppure su Insta

Non ripeto quasi nulla ma te l’ho già detto

Che per l’anima non troverai mai un estetista

L’ho capito su-, sembri Pikachu

Perché tu vuoi fare il grande ma sei troppo cute

Perché prendo rapper, li metto sul barbecue

Cosa spari, spari l’acqua, pistolina pew

Certe moraliste

Parlano della mia roba ma non le ho mai viste

H-ho paura ma fa niente vivo all’imprevisto

Mai avuto paura di questi due ignoranti tristi

Giuro su Cristo

Tengo la paura, ma fa niente (niente)

Tengo la paura, ma fa niente (Sto)

Tengo la paura, ma fa niente (niente)

Tengo la paura, ma fa niente (Sto)

Ho invitato solo un po’ di gente (oh)

Vai tranquillo che tra un po’ si riempie (wow)

Ti prego, non andare che mi scende (no)

Sennò devo viaggiare con la mente (Sto)

Ha-ha-hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Ha-ha-hasta la vista

Hasta la vista, la vista (dai, dai, dai)

Quando la prendo da dietro

Le piace, riavvolge, rimanda un po’ indietro

Quando la prendo da dietro

Le piace, riavvolge, rimanda un po’ indietro (ok)

Io lo so che la vita è dura

Pizzica come spicy tuna

Mi fido, ma tengo un po’ paura

Non guardarmi male se mi metto la cintura

Non abito in centro, no, no

Se fingi non vengo (Sto)

Prevedo maltempo

Ti do il mio cuore, ma si chiama Pietro, ehi

Tengo la paura, ma fa niente (niente)

Tengo la paura, ma fa niente (Sto)

Tengo la paura, ma fa niente (niente)

Tengo la paura, ma fa niente (Sto)

Ho invitato solo un po’ di gente (oh)

Vai tranquillo che tra un po’ si riempie (wow)

Ti prego, non andare che mi scende (no)

Sennò devo viaggiare con la mente (Sto)

Ha-ha-hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Ha-ha-hasta la vista

Hasta la vista, la vista

Hasta la vista