Amici 19: Javier lascia lo studio del serale, scoppia il litigio (VIDEO)

Nel corso della terza puntata di Amici 19 è scoppiato letteralmente il putiferio. Il putiferio! Dopo l’ennesima batosta ricevuta da Javier, infatti, all’interno della scuola si è scatnato un pandemnio. Scene che davvero, raramente, abbiamo visto nel programma.

Ma cos’è sucesso al serake di Amici 19 a Javier?

Javier è rimasto vittima dell’ennesima delusione, dopo aver visto fra l’altro nelle ultime settimane tanti rvm “tagliati ad hoc” contro di lui. Ma non solo. Javier ha perso lo spareggio contro Nicolai, andando su tutte le furie.

Sappiamo benissimo che Javier e Nicolai si odiano. E non serve usare un eufemsimo. Questo, spareggio. insomma, è stato soltanto l’ennesima goccia che ha fatto traboccare il vaso.

A questo punto, Javier ha deciso di “auto eliminarsi”. Javier ha infatti lasciato lo studio di Amici 19, nel bel mezzo della diretta di Canale 5. Maria de Filippi ha a questo punto anche cercato di convincere il ballerino di rientrare, senza successo, almeno inizialmente. A questo punto si è scatenato l’inferno.

Maria de Filippi ha iniziato a litigare, come mai prima, con Alessandra Celentano. La maestra di ballo è stata attaccata per le sue posizioni, decisamente troppo rigide. Proprio le sue posizioni e i suoi commenti “acidi” nelle scorse puntate hanno poi spinto gli altri docenti ad arrabbiarsi. La Celentano, in buona sostanza, ha scatenato le ire degii altri docenti (e di Maria) per aver in qualche modo fomentato il ballerino ad uscire.

Uno dei più duri nei confronti di Alessandra Celentano è stato Luciano Cannito, che ha dichiarato:

Manchi di eleganza e di educazione. Non c’è nessuna che si è mai perrmessa di cbiamarmi incompetente.

Dopo lo scontro, che ha coinvolto anche Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, Javier è tornato in studio. Il dj e membro degli Eiffell 65 ha poi detto al ballerino:

Tu devi andare avanti, se decidi di fare queto lavoro ti devi fare la corazza, sulle cose che tu pensi e che gli altri non condividono. Non hai scelto di lavorare in banca. Hai scelto di metterti in gioco, davanti ad altre persone. Questo lo devi accettare amche se nom lo ritieni giusto.

Maria de Filippi ha insistito, dopo lo sfogo, a far ballare Javier, riuscendo a convincerlo. Il ballerino di Amici 19, ormai lo sappiamo, ha un carattere troppo fumanino. Che dovrebbe essere gestito!