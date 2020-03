Amici 19: insulti omofobi di Valentin, ecco un nuovo video shock

Valentin Alexandru di Amici 19 torna a far parlare di sé, e il peggiore dei motivi possibili. Nelle scorse ore, infatti, è spuntato sul web un nuovo video shock nel quale lo vediamo pronunciare dei gravissimi insulti omofobi!

Le frasi di Valentin ad Amici 19 sono apparse anche questa volta in anteprima assoluta sul sito di Dagospia.

Ecco un estratto di tutto quello che il ballerino si è sentito in diritto di dire nel corso di una delle lezioni:

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo le sue parole sono state tutte rivole al collega Javier, che nel frattempo si è messo insieme a Talisa.

Le sue parole hanno poi portato i due ballerini di Amici 19 al limite della rissa. Valentin si è infatti approcciato a javier con un tono molto aggressivo e violento, atteggiamento assolutamente inaccettabile.

Lo scorso venerdì, come ricorderete, Valentin è stato eliminato (anzi per essere più precisi, cacciato) dalla scuola di Amici 19. Il suo abbandono è giunto dopo un’accesa discussione con la stessa presentatrice Maria de Filippi.

Soltanto ieri, inoltre, vi raccontavamo di un altro grave episodio di cui si è reso protagonista l’allievo di Amici 19. Valentin, infatti, è stato pizzicato dalle telecamere ad insultare il programma. Ecco le sue parole:

Non abbiamo ballerini, non abbiamo una sala grande, non abbiamo un cazzo. Se non abbiamo coreografia forte e potente (…) E’ questa la canzone? Non è giusta questa, possiamo chiedere di tagliare la musica? Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa c*gare. (…) Se sei così brava trovati due passi belli e li facciamo. Sei capace no? Tu non sei capace nemmeno a trovarti due passi.