Amici 19: Valentin litiga con Maria de Filippi e si auto elimina (VIDEO)

La terza puntata del serale di Amici 19 non ce la dimenticheremo facilmente. Al di là dell’assenza del pubblico, i telespettatori di Canale 5 hanno infatti assistito a due momenti a dir poco incredibili. Uno dei due è stato senza ombra di dubbio l’auto eliminaazione di Valentin.

Sappiamo benissimo che Valentin Alexandru, ballerino di latinoamericano,ha un bel caratterino. Fin dal giorno della sua entrata, Valentin ha avuto discussioni con i professori, proprio a causa del suo atteggiamento.

Questa volta, tuttavia, il ballerino ha superato il limite. Valentin si è infatti dovuto scontrare con il collega Jacopo, ma prima di esibirsi si è mostrato molto demotivato. Per Valentin, infatti, Jacopo avrebbe vinto a prescindere, oconsiderato il giudizio della giuria.

A questo punto, Maria de Filippi si è imbestialita. La conduttrice non ha infatti accettato le frasi del ballerino, alzando di molto i toni. Valentin, a questo punto, nel bel mezzo della diretta di Canale 5, ha deciso di lasciare lo studio. Insomma, da questo momento in poi possiamo dire che il ballerino di origine rumena è ufficialmente eliminato dal programma.

Maria de Filppi, dopo l’abbandono di Valentin, si è rivolta allo sfidante Jacopo, con queste parole:

Non ti sentire salvato dalla mancanza di una sfida, togliti dalla testa quel pensiero lì. Non puoi fare una sfida con una persona che dice “Tanto se vinco, me ne vado lo stesso”.