Liam Payne e Niall Horan degli One Direction lo scorso 20 aprile si sono ritrovati, a sorpresa, su Instagram per una chiacchierata che ha mandato le directioner in visibilio! Non era mai successo, infatti, dall’inizio della quarantena, che due degli One Direction si facessero vedere insieme su IG!

Ovviamente, le directioner non si aspettavano altro negli ultimi giorni, considerato che Niall Horan non ha praticamente fatto altro che chiacchierare con le fan su IG. Una chiamata di coppia (visto che di gruppo non è possibile) era tutto quello di cui avevamo bisogno in questo brutto periodo.

Insieme, Niall Horan e Liam Payne hanno chiacchierato del più e del meno. I due colleghi degli One Direction hanno discusso delle loro rispettive case e dei tagli di capelli, decisamente improponibili, che entrambi si ritrovano.

Nonostante Niall abbia strimpellato la sua chitarra tutto il tempo, non abbiamo purtroppo avuto la fortuna di sentirli cantare insieme. Per un’esibizione a due a distanza, almeno per il momento, bisognerà ancora aspettare un po’!

Qui sotto trovate il video integrale della diretta streaming di Niall Horan e Liam Payne!

Niall Horan e Liam Payne parlano del gruppo Whatsapp per la reunion dei One Direction

Watch this video on YouTube

Una delle cose più interessanti in assoluto di questa chiacchierata, in ogni caso, è stato un nuovo riferimento al tanto discusso #1DGroupChat.

Sappiamo infatti, è ormai è assodato, che i ragazzi hanno creato una chat di gruppo per discutere i dettagli della reunion. Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson e Harry Styles stanno infatti per tornare insieme con un progetto speciale per il decennale della band.

A riguardo, almeno per ora, non sappiamo ancora molto. Uno dei dettagli da chiarire, in ognin caso, è se anche Zayn farà parte di questa tanto attesa reunion. A giudicare dalle ultime dichiarazioni di Liam, in ogni caso, pare che la risposta sia negativa. Resta ora da capire se e quando gli One Direction torneranno insieme per davvero. Noi non vediamo l’ora!