Riverdale: Cole Sprouse si sfoga su Instagram coi fan! Ecco i motivi

La quarta stagione di Riverdale prosegue negli Stati Uniti (scopri il promo del prossimo episodio qui). Le riprese sono attualmente ferme a causa del Coronavirus ma per alcuni membri del cast il gossip impazza forse troppo. Cole Sprouse ha avuto un pesante sfogo e si è rivolto ai fan direttamente! Ecco cos’è successo nei dettagli

Già in passato l’attore era stato al centro di pettegolezzi che volevano una rottura con la collega Lili Reinhart. I due avevano smentito ma questa volta sembra che i commenti siano andati oltre delle semplici speculazione costringendo l’attore ad intervenire. Recentemente per esempio in molti hanno sostenuto un suo tradimento con la modella Kaia Gerber, come leggiamo su Seventeen. Questa ennesima intromissione nella sua vita privata non è andata giù all’attore. Infatti in alcune stories su Instagram Cole ha dato il via al suo sfogo.

Ho tollerato molte voci e bugie da parte di persone che dicono di essere miei fan. Fan che credono di il diritto di invadere la mia privacy, probabilmente perché non mi sono mai concesso troppo. Tuttavia, attaccare i miei amici con accuse infondate, diffondere il mio indirizzo e minacce di morte sono indicatori di follia e fanatismo. Scegliete l’umanità, smettetela di fare i pagliacci.

L’attore di Riverdale ha poi cotnuato: Quando ho iniziato una relazione pubblica conseguenza era prevedibile. Il fatto che io non abbia mai dato troppi dettagli a nessun giornale o altro sulla la mia vita privata evidentemente ha fatto sentire queste persone (una folla famelica) autorizzate a sfruttare le mie abitudini e il mio stile di vita.

Ecco lo sfogo dell’attore di Riverdale:

Screenshot IG Ig screenshot