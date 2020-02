Amici 19 – Il Serale: pronostici ultime maglie verdi e vincitore

Il serale di Amici 19 è molto vicino e venerdì 28 febbraio andrà in onda la prima puntata su Canale 5. Come sappiamo, restano ancora tre maglie verdi da assegnare, ambite da sei allievi: Karina, Martina, Francesco, Jacopo, Stefano e Matteo.

Partiamo proprio dalle ultime tre ammissioni. Secondo noi, hanno maggiori possibilità i cantanti Martina e Jacopo e il ballerino Matteo. Soprattutto gli ultimi due possono contare, rispettivamente, sul grande sostegno di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini.

L’insegnante di ballo, in particolare, ha permesso l’entrata di Matteo ad Amici e sicuramente farà di tutto per portarlo al serale in qualità di rappresentante dello stile hip-hop.

Passando ai ragazzi già in maglia verde, quale ruolo giocheranno nella competizione del serale? L’ammissione di Talisa è avvenuta proprio in virtù della sua sensualità. Caratteristica che le vedremo mettere in campo durante le esibizioni del serale, sarà oggetto di ammirazione e forse anche di qualche critica.

Vedremo ancora il bravissimo Valentin discutere con la Celentano in base al fatto che si cimenta solo nel ballo latino-americano, ma probabilmente non durerà molto e potrebbe essere tra i primi eliminati del serale di Amici 19. Grandissimo spazio verrà riservato, invece, a Nicolai e a Javier, entrambi assi nella manica della maestra che però hanno già dimostrato di non andare d’accordo.

I due ragazzi, nonostante la solidissima preparazione classica, si cimenteranno di certo anche in altri stili. Come abbiamo visto, Javier si presta molto bene anche al modern e al latino-americano. È dunque probabile che ci saranno spesso accese discussioni su chi dei due è più versatile.

E infine, due delle punte di diamante di questa edizione: Gaia e Giulia. Non ci sono dubbi che arriveranno alla finale di Amici 19 e che si confronteranno con delle sfide comparate e con i loro inediti. Ma tra le due chi la spunterà? Noi di GingerGeneration, crediamo che a vincere Amici 19 sarà Giulia!