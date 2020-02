Amici 19- il Serale: è ufficiale, il 28 febbraio è la data di inizio

È ufficiale: inizia il Serale di Amici 19! La prima puntata andrà in onda venerdì 28 Febbraio su Canale 5. Come sappiamo, la versione in prima serata del più celebre talent show di Canale 5 viene trasmessa, di solito, verso la fine di marzo e collocata nella serata del sabato.

Quest’anno, invece, il serale di Amici partirà molto prima. E verrà posizionato in un’altra serata della settimana (al sabato resterebbe, in questo caso, il programma C’è posta per te che non ha ancora concluso il suo ciclo). Questo per lanciare in modo efficace il talent show e poi metterlo, solo successivamente, di sabato sera.

Intanto, sono sette gli allievi che fino ad ora si sono meritatamente aggiudicati le maglie verdi: i tre cantanti Nyv, Giulia e Gaia e i quattro ballerini Valentin, Nicolai, Talisa e Javier.

Restano, ancora, al massimo tre maglie verdi: chi se le aggiudicherà tra Francesco, Karina, Jacopo, Stefano, Martina e Matteo? Chi saranno gli ultimi talenti (al massimo 3) che si riusciranno a conquistare un posto al Serale? Chi vincerà questa edizione?

Ieri abbiamo assistito all’abbandono del programma da parte del ballerino Federico, a causa di un infortunio alla mano. Ma abbiamo anche visto andare in onda una parte dell’esame di ammissione al serale di Francesco che però, almeno per ora, non è riuscito ad accedere alla fase finale del programma. Nei prossimi giorni, ci proveranno anche i ballerini Matteo e Karina e i cantanti Jacopo e Stefano.