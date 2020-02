Justin Bieber parla di Selena Gomez: “Ero ferito dalla relazione”

Novità dal fronte Justin Bieber e Selena Gomez. In una recente intervista il cantante di Yummy ha parlato del suo rapporto con la moglie Hailey Bieber prima di menzionare proprio la sua passata storia con l’ex stellina Disney.

Anche se Juss non ha fatto direttamente il suo nome, è facile pensare che si tratti proprio di lei.

Le parole di Justin Bieber su Selena

Ai microfoni di Beats 1 Justin ha detto “Per del tempo penso di essere stato ferito dalla mia relazione passata. Nella mia precedente relazione ero costantemente su alti e bassi, ero impazzito e fuori di testa, ero spericolato”. Sembra proprio che Justin si riferisca alla sua relazione travagliata con la cantante di Rare e al loro rapporto.

Solo poco tempo fa Sel aveva parlato del suo rapporto con il cantante, dichiarando di aver subito abusi emotivi nella sua relazione.

“non voglio essere irrispettosa ma mi sono sentita vittima di un certo tipo di abuso. Ho dovuto trovare il modo di capire le cose da adulta, capire le decisioni che stavo prendendo. Anche se non voglio passare il resto della mia vita a parlarne, sono veramente fiera di sentirmi più forte che mai e di essere uscita da tutto ciò con più grazia possibile”.

La storia con Hailey

Parlando invece della moglie Juss ha dichiarato: “Quando abbiamo iniziato a rivederci ho voluto essere chiaro con lei le ho detto ascoltami, sono ancora ferito e non sono pronto a prendermi degli impegni… non voglio dire qualcosa e poi fare l’opposto. Volevo solo essere onesto con lei, non riuscivo ad essere fedele e tutte queste cose che avrei voluto essere. Con Hailey mi sono preso del tempo per ricostruire me stesso e prendere le giuste decisioni. A ogni modo Hailey era ferita di vedermi con altre persone e anche lei mi ha ferito comportandosi di conseguenza. E per un periodo avevamo smesso di parlare”.