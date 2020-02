Disney+: Ecco le info utili su contenuti, prova gratuita e molto altro

Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 Marzo (scopri i prezzi qui). Oggi sulla pagina Twitter del nuovo servizio streaming gli utenti hanno potuto fare molte domande su contenuti e modalità di utilizzo. Ecco tutti i dettagli utili!

Disney+ arriverà in Italia il prossimo 24 marzo e costerà 6,99 euro al mese. Sembra che il lancio verrà effettuato in contemporanea anche in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Il pubblico è molto curioso e la piattaforma sembra destinata al successo come dimostrano le molte domande degli utenti fatte oggi sulla pagina Twitter. Leggendo le risposte scopriamo che i dispositivi compatibili saranno cellulare, tablet e televisione. A disposizione ci sarò a breve un elenco completo dei dispositivi compatibili per la fruizione dei contenuti.

Per quanto riguarda i contenuti Disney+ promette un costante aggiornamento. Gli abbonati avranno così la possibilità di fruire anche delle nuove uscite e dei blockbuster per “catalogo in costante evoluzione e crescita”. Gli episodi di The Mandalorian saranno disponibili già dal 24 marzo così come quasi tutti i classici firmati Disney. Come già avevano fatto Netflix e NowTv sarà disponibile un periodo di prova gratuita di sette giorni per coloro che si registreranno al lancio. Inoltre, gli utenti potranno creare fino a 7 profili con un solo abbonamento e accedere a 4 stream simultanei. Il servizio dà poi la possibilità di scaricare per la visione anche offline.

Ci siamo riscaldati e siamo pronti al lancio di #DisneyPlus, previsto per il 24 marzo. Oggi risponderemo ad alcune delle vostre domande. Stay tuned! pic.twitter.com/lGt1EWNMFO — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 17, 2020