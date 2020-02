Javier di Amici 19 ha un brutto litigio con Nicolai

Nicolai è entrato da poco nella scuola di Amici 19 ma si è fatto subito notare per una forte competizione con Javier. Inoltre, il nuovo l’allievo avverte molto la difficoltà ad integrarsi con gli altri così, quando viene criticato, non può fare a meno di reagire.

Durante la puntata di oggi, Javier parla con Martina negli spogliatoi sostenendo che Nicolai non meritava di essere ammesso al serale. Almeno non ancora. Il ballerino si riferisce soprattutto alla sfida con Talisa in cui non sarebbe stato perfetto. Nicolai sente questo discorso e una volta che Javier è uscito dal camerino lo accusa di essere falso.

Il ballerino cubano non nega le sue critiche ma non riesce a non abbassare lo sguardo davanti al ragazzo ucraino. La situazione degenera quando Valentin si avvicina a Nicolai per cercare di calmarlo. Il ragazzo, però, si indispone ancora di più sentendo che gli viene impedito di parlare apertamente con Javier.

E se quest’ultimo ha detto che lui non è stato in grado di fare bene un doppio tour, secondo lui, il ballerino cubano manca invece di cuore. Perché per Nicolai, Javier balla qualsiasi coreografia sempre allo stesso modo.

A questo punto interviene anche Karina che invita il ragazzo ad abbassare i toni perché lui non rappresenta la perfezione assoluta e deve imparare ad accettare le critiche. Nel frattempo, Javier è molto ferito da quelle parole e non riesce a trattenere le lacrime.

Valentin parla in disparte con Nicolai che finalmente è più calmo. Il ballerino di latino-americano prova a convincerlo di accettare la competizione con il suo avversario: è normale ricevere delle osservazioni considerando che li accomuna lo stesso stile di danza.