Amici 19: Talisa Ravagnani passa al serale (video)

Oggi va in onda su Canale 5 una nuova puntata speciale di Amici 19. La ballerina Talisa Ravagnani ha la possibilità di presentarsi davanti alla commissione esterna per essere ammessa al serale. E questo grazie alla preferenza di Javier. Il ballerino, essendo l’allievo con il voto più alto della squadra vincente, può scegliere chi può provare ad ottenere una delle tre maglie verdi.

La prima a giudicare Talisa è Nancy Berti. L’esperta di danze latino-americane è colpita dalla sua sensualità e dalla capacità di ballare con Umberto senza finire in secondo piano. Primo step superato. Il secondo giudice è Manuel Lo, per il coreografo la ballerina è molto più a fuoco e convincente rispetto alle altre volte. La ragazza passa al terzo step, giudicato da Francesca Bernardini. La coreografa esprime il sì decisivo, stupita dall’esibizione, così la ballerina è ammessa al serale di Amici.

Chi è Talisa Ravagnani

Talisa è stata la prima ballerina ammessa nella scuola di Amici 19. La ballerina è passata grazie ad una battle di hip-hop insieme ad altri cinque aspiranti ballerini ed è stata la prima ad essere scelta dalla giuria dei tre professori di ballo.

Il suo nome completo è Talisa Jade Ravagnani, è di origini italiane, ma ha vissuto la maggior parte della sua vita a Los Angeles e in Libano. Come ballerina ha anche partecipato ad un video di Selena Gomez e si esibita anche agli AMAs con la cantante e pop star mondiale. Oltre alla sua carriera di ballerina, Talisa è anche una modella dell’agenzia NEXT Models Worldwide. L’ account ufficiale Instagram di Talisa è @talisajade_/.