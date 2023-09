Amici 23: chi sono gli allievi, cantanti e ballerini della nuova edizione

La prima puntata di Amici 23, con la consueta formazione della classe, è andata in onda domenica 24 settembre. In questo primo speciale della domenica sono stati scelti gli allievi che potranno studiare nella scuola. Si tratta di 11 cantanti e 9 ballerini.

Per loro non si tratta, tuttavia, di un’opportunità definitiva perché fino a poco prima del serale ci saranno delle sfide, eventuali sostituzioni o persino la valutazione di eliminazioni dirette, che potrebbero comprometterne la permanenza nel talent show.

Niente da fare, almeno per ora, per il cantante Mezkal che lo scorso anno venne eliminato da Rudy Zerbi ma lasciandogli la possibilità di ripresentarsi ancora ai casting. Al momento non è noto se l’artista ha deciso semplicemente di non ripresentarsi oppure lo vedremo più avanti come sfidante.

Ecco la lista degli allievi di Amici 23:

Matthew: 22 anni – canto – Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Mida: 23 anni – canto – Lorella Cuccarini

Mew: 24 anni – canto – Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

Stella: 18 anni – canto – Anna Pettinelli

Holy Francisco: 18 anni – canto – Anna Pettinelli

Petit: 18 anni – canto – Rudy Zerbi

Francesco, Spacehippiez: canto – Lorella Cuccarini

Holden, Joseph Carta: 23 anni – canto – Rudy Zerbi

Lil Jolie: 23 anni – canto – Rudy Zerbi

Sarah: 17 anni- canto – Lorella Cuccarini

Dustin: 21 anni -ballo – Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

Mary Sol: 17 anni – ballo -Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

Nicholas: 22 anni – ballo – Raimondo Todaro

Elia: 25 anni – ballo – Emanuel Lo

Simone Galluzzo: ballo – Emanuel Lo

Chiara Porcariello: 18 anni – ballo – Emanuel Lo

Sofia: 17 anni – ballo – Emanuel Lo e Raimondo Todaro

Gaia: 22 anni – ballo – Raimondo Todaro

Kumo: 22 anni – ballo- Emanuel Lo e Raimondo Todaro

La formazione della nuova classe

