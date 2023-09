Nicholas ad Amici 23: chi è il ballerino (età, biografia e curiosità)

Nicholas è tra gli allievi della classe della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi che si è formata domenica 24 settembre su Canale 5.

Ecco chi è il giovane ballerino che è riuscito ad accedere nella scuola grazie a Raimondo Todaro. Il professore ha deciso di concedergli la maglia ma ha sottolineato che le sue carenze tecniche sono molte ed evidenti.

Nicholas ha iniziato, in effetti, ad approcciarsi alla danza soltanto tre anni fa e questo Raimondo lo sa bene, visto che prima dei casting lo conosceva già, anche se indirettamente.

Proprio in virtù del fatto che balla da poco, quello che è riuscito a fare in un arco di tempo così ristretto è da apprezzare e dimostra che ci sono importanti margini di miglioramento.

Non la pensa come Todaro Alessandra Celentano che sin da subito ha ammesso di non volerlo nella scuola e lo ha definito ginnico e privo di personalità.

Per Nicholas si prospettano, dunque, tanti compiti da parte della maestra. Speriamo che possano essere occasione di crescita anziché rappresentare una difficoltà fine a se stessa.

Chi è Nicholas allievo di Amici 23

Nicholas Borgogni, questo il suo vero nome, è nato nel 2001, ha dunque 22 anni e ha già realizzato delle apparizioni televisive piuttosto importanti.

In effetti ha ballato in un videoclip di Sethu, per i programmi di Rai 1 The Voice of Italy e Il cantante mascherato e ha partecipato alla competizione World of dance.

Il suo profilo Instagram è @_nicolasborgogni_, da cui non emerge se è fidanzato o meno, anche se di recente è stato associato sentimentalmente a Maddalena Svevi, ballerina della scorsa edizione del talent show di Canale 5. E voi che cosa ne pensate di Nicholas come nuovo allievo di Amici ?

