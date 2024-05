L’Album di Amici: sabato 25 maggio va in onda lo speciale di Amici 23

Soltanto sabato scorso è andata in onda la finale di Amici 23, con la vittoria di Sarah Toscano, e con L’Album di Amici presto potremo rivedere i protagonisti sul piccolo schermo.

Niente paura per chi sente già la mancanza del proprio beniamino. Sabato prossimo 25 maggio, infatti, Amici torna inaspettatamente in prima serata su Canale 5!

Si tratta di una puntata speciale che la Guida Tv della rete Mediaset ha inserito nella programmazione di sabato sera. Nelle scorse ore, inoltre, è stato trasmesso lo spot dello speciale.

Anche se nella pubblicità non è spiegato esattamente quello che vedremo, questa sorpresa è molto probabilmente un best of dell’edizione appena terminata di Amici 23.

Ma oltre a questo, è plausibile che saranno presenti dei contenuti ancora inediti per il pubblico. Come le riprese nel backstage relative ai ragazzi in gara, le interviste dopo le esibizioni e le eliminazioni.

Sarebbe bello, poi, assistere a qualche succoso extra riguardo i tre giurati, Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, e i professori Raimondo Todaro, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Dai battibecchi tra i giudici e i professori, scatenati dalla divergenza di opinioni, ai momenti più esilaranti dietro le quinte, soprattutto prima e dopo i famigerati “guanti di sfida” tra i prof.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossip.tv__)

E voi guarderete L’Album di Amici su Canale 5?