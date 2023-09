Gaia ad Amici 23: chi è la ballerina (età, biografia e curiosità)

Gaia è tra gli allievi della classe della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi che si è formata domenica 24 settembre su Canale 5.

Ecco chi è la giovane ballerina di origini partenopee che si definisce sensibile e profonda, una persona che crede nell’amore anche se non l’ha mai provato.

La danza per lei rappresenta un’ancora di salvezza che l’ha aiutata a superare il bullismo di cui è stata vittima, perciò ballare lo considera inevitabile e l’aiuta a liberarsi.

Il professore di latino americano Raimondo Todaro ha visto subito nella ragazza qualcosa di speciale, così le ha assegnato la maglia consentendole di entrare nella scuola.

Chi è Gaia di Amici 23

Gaia De Martino, è nata nel 2001 ( 22 anni) a Napoli ma ad un certo punto della sua vita ha preferito trasferirsi a Roma, spinta proprio dal bisogno di esercitare la sua passione per la danza.

Nel 2020 si è aggiudicata una prima vera soddisfazione, vincendo il Grande Slam XIII edizione e un premio del valore di 500 euro.

Dato il cognome e le origini in comune, viene a questo punto spontaneo chiedersi se la ballerina abbia o meno qualche legame di parentela con Stefano De Martino, ex ballerino di Amici nonché giudice del serale per due edizioni del talent show. Ebbene, non sembrerebbe esserci alcun legame di sangue tra i due ballerini.

Il profilo Instagram di Gaia è @gaiadesmart, in cui dichiara di se stessa: “Rispetto l’arte. Bevo la tisana ogni mattina anche in estate. Amo follemente il cantautorato italiano. Ho un debole per le persone buone” . E voi che cosa ne pensate di Gaia come nuova allieva di Amici ?

