Stella ad Amici 23: chi è la cantante (età, biografia, IG e curiosità)

Stella è tra gli allievi della classe della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi che si è formata domenica 24 settembre su Canale 5.

Ecco chi è la giovane cantante che si definisce una persona tranquilla ma anche estroversa e che è riuscita ad accedere nella scuola grazie alla volontà di Anna Pettinelli.

La professoressa è rimasta affascinata dalla sua delicatezza e dallo stile minimale che ricorda un po’ quello della cantante statunitense Norah Jones.

Le prime difficoltà sono però dietro l’angolo e ben presto la professoressa ha iniziato a dubitare riguardo la reale personalità artistica dell’allieva.

Dopo che la ragazza si è esibita nella seconda puntata del pomeridiano, infatti, la Pettinelli ha sottolineato come la cantante abbia esagerato con i virtuosismi. C’è dunque una necessità di svecchiare il suo stile.

Anche Irama, giudice d’eccezione in quella stessa puntata, si è espresso rimarcando la bravura tecnica di Stella ma nel contempo una carenza d’emozione.

Chi è Stella di Amici 23

Stella Cardone ha 17 anni e vive a Roma con suo padre, sua madre e i suoi due fratelli. A scuola è una studentessa eccellente tanto che ha la media del 9 e non si tira mai indietro nell’aiutare con lo studio i suoi compagni di classe.

Forse anche per via della giovane età, la cantante non ha ancora presentato nel talent show di Canale 5 degli inediti. Chissà se la scuola di Maria De Filippi le consentirà di cimentarsi pure nella scrittura e non soltanto sull’interpretazione.

Il suo profilo Instagram è @stella.cardonee, da cui per ora non emergono dettagli a proposito della sua vita sentimentale. E voi che cosa ne pensate di Stella come cantante di Amici ?

Potrebbe interessarti anche:

I nomi e i profili social di tutti gli allievi di Amici 23