Ezio ad Amici 23: chi è il cantante (età, biografia, IG e curiosità)

Ezio è tra gli allievi della classe della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi che si è formata domenica 24 settembre su Canale 5.

Ecco chi è il giovane cantante che è riuscito ad accedere nella scuola grazie ad Anna Pettinelli. La professoressa lo ha voluto ascoltare in due pezzi tra cui una cover piano e voce di All of me di John Legend. Ed è stata questa seconda esibizione a riuscire a conquistarla.

Nel presentarsi ai casting, il cantautore si è definito una persona introversa e molto pensierosa, distaccata dal mondo. Ma se da una parte Anna ha dimostrato subito di apprezzarlo, dall’altra Rudy Zerbi non nasconde di avere delle perplessità nei suoi confronti.

L’ex produttore discografico, infatti, lo trova dotato di scarsa personalità, spento, incapace di dare se stesso. Parole forti che gli hanno fatto desiderare ben presto di lasciare la scuola. Riuscirà l’allievo a fare di questo giudizio un’occasione di crescita?

Chi è Ezio di Amici 23

Ezio Liberatore, questo il suo vero nome, ha 19 anni ed è originario di Pescara. Ha iniziato a fare musica sin da piccolo, tanto che sa suonare sia il piano sia la chitarra. Nonostante la giovane età ha già vissuto una perdita importante, quella di suo padre, che però è riuscito a trasmettergli l’amore per l’arte.

Ezio frequenta il liceo classico con l’intenzione di continuare gli studi in Medicina e per un periodo ha vissuto a Los Angeles.

All’attivo ha due brani in inglese, incisi durante il lockdown, (Take it out e Kid) e un pezzo in italiano intitolato Non dire mai. Ad Amici ha presentato l’inedito Come quando fuori piove.

Il suo profilo Instagram è @ezioliberatoree, da cui non emerge se è fidanzato o meno. E voi che cosa ne pensate di Ezio come nuovo allievo di Amici ?

Potrebbe interessarti anche:

I nomi e i profili social di tutti gli allievi di Amici 23