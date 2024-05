Amici 23: spoiler settima puntata del serale (chi è stato eliminato?)

Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della settima puntata del serale. Ecco quali sono le prime anticipazioni di Amici 23 su quanto vedremo su Canale 5, in prima serata, sabato 4 maggio.

Nella puntata precedente che ha visto l’eliminazione di Sofia, la competizione è stata molto dura, in particolare per Mida che ora teme di non riuscire ad arrivare in finale.

A raccontare nel dettaglio lo svolgersi della gara ci hanno pensato le talpe della pagina Gossip.tv e il sito il Vicolo delle News.

Se non volete spoiler, come sempre, vi raccomandiamo di non continuare con la lettura dell’articolo.

Anticipazioni Amici 23: le tre manche

Prima manche Cuccalo vs Todarelli

Mida vince su Martina Martina vince su Sarah Sarah vince su Martina

Martina va al ballottaggio finale

Chi è eliminato da Amici 23?

Il ballottaggio finale della settima puntata del serale riguarda Mida e Martina (in aggiornamento).

Chi è uscito tra Mida e Martina?

Come sappiamo, l’eliminazione definitiva viene comunicata in casetta, senza il pubblico in studio.

Per scoprire chi dei due cantanti di Amici 23 deve lasciare la gara bisogna aspettare sabato sera.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23?