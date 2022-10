Holy Francisco: dopo X Factor pubblica la cover di L’ultima notte di Ariete

Francesco Guarnera in arte Holy Francisco è l’artista diventato virale sui social dopo la sua apparizione alle Audition e Bootcamp di X Factor 2022.

Dopo la firma con Virgin Records, arriva ora la cover del celebre brano di Ariete, L’ultima notte, con cui Francesco si è esibito durante la fase dei bootcamp. La nuova versione è prodotta da ERRE, fedele collaboratore dell’artista.

“Quando X Factor ci ha chiesto di preparare una cover per la fase dei Bootcamp abbiamo deciso di realizzare qualcosa che rappresentasse appieno la mia generazione. Abbiamo pensato subito ad Ariete sia perché è un’artista fenomenale, sia perché la sua hit L’Ultima notte ha segnato l’estate di molti. Averla re-interpretata in chiave punk è stato molto divertente e ci piace considerarla come una sorta di omaggio ad un’artista che stimiamo molto.” – ha raccontato Holy Francisco.

Il nuovo singolo segue la pubblicazione di Lara, brano che si avventura in atmosfere pop-rock di inizi anni ‘2000, che non possono non ricordare stelle internazionali contemporanee come Machine Gun Kelly o Yungblud.

Ascolta qui la cover di L’ultima notte

Chi è Holy Francisco

Classe 2005 e originario di Gela in Sicilia, si è presentato alle audizioni di X Factor, cantando il suo inedito Martina e spopolando subito sul web e su TikTok.

Ai microfoni del programma ha rivelato: “la passione per la musica me l’ha trasmessa mia madre coi suoi CD rock”.

Il suo primo singolo, Vai Via, è uscito a luglio 2021, a cui è seguito un piccolo tour nei locali della sua città. Nel 2022 sono usciti i brani Mostro Sotto Al Letto e Brutto Ricordo di Noi.

Holy Francisco parla nelle sue canzoni di avventure amorose e ragazze, sempre con toni leggeri e scanzonati e ritornelli facili e immediati. L’artista è pronto ad arrivare ai cuori della Generazione Z (e non solo).