Holden: 11 date nei club di tutta Italia per il primo tour

Holden debutta live il prossimo autunno con il suo HOLDEN TOUR 2024, undici appuntamenti dal vivo in alcuni dei più conosciuti club nelle principali città italiane, con due doppie date a Roma e a Milano.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 20 maggio, sul sito www.livenation.it.

Nel primo tour, prodotto e organizzato da Live Nation, il cantautore porterà dal vivo i brani del nuovo EP, JOSEPH, in uscita venerdì 24 maggio (LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music).

Il tour partirà proprio in seguito all’uscita del nuovo EP scritto e prodotto da Holden e che è già disponibile in pre-order e in pre-save .

CALENDARIO DATE – HOLDEN TOUR 2024

13 novembre 2024 – FIRENZE (Viper Theatre)

14 novembre 2024 – PERUGIA (Afterlife)

16 novembre 2024 – BARI (Demodé Club)

17 novembre 2024 – NAPOLI (Duel)

19 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

20 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

23 novembre 2024 – RONCADE, TV (New Age Club)

24 novembre 2024 – BOLOGNA (Locomotiv Club)

26 novembre 2024 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

28 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

29 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

A partire dal 24 maggio, giorno di uscita di JOSEPH, Holden presenterà il suo EP in una serie di instore in giro per l’Italia, queste le prime date annunciate:

Holden durante il corso della finale di questa edizione di Amici si è aggiudicato il Premio delle Radio assegnato dagli ascoltatori, dall’ufficio musica e dai direttori artistici di RTL 102.5 e Radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba e Radio Kiss Kiss.

“Nel suo percorso si è indubbiamente affermato tra le più interessanti promesse tra i giovani cantautori della scena musicale italiana, arrivando spesso ai vertici delle classifiche streaming e iniziando ad ottenere grande riscontro dal pubblico. In questi mesi il cantautore si è fatto notare per la sua personalità e per il suo stile tra urban ed elettronica, riuscendo a dare un’impronta del tutto personale alle sue produzioni e riarrangiamenti” si può leggere in una nota stampa.

E voi cosa ne pensate del tour di Holden?