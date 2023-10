Marisol ad Amici 23: chi è la ballerina (età, biografia, IG e curiosità)

Marisol è tra gli allievi della classe della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi che si è formata domenica 24 settembre su Canale 5.

Ecco chi è la giovanissima ballerina che durante la formazione della classe è riuscita a catturare sia Alessandra Celentano sia Emanuel Lo, per poi scegliere di lavorare con la maestra di classico.

Ecco chi è Marisol

Marisol Castellanos ha 17 anni, vive a Biella ed è originaria di Cuba, terra a cui è tuttora molto legata. Si è formata alla Dance4 e per un anno ha dovuto sospendere la danza a causa di un infortunio.

La ballerina non è del tutto nuova per il mondo della televisione: in passato ha partecipato al talent show Italia’s got talent con uno straordinario numero di pole dance.

Sul suo profilo Instagram (@marisolcastellanos_), è possibile notare tutto il suo grande talento, grazie ai video di coreografie che lei stessa pubblica con costanza.

La ballerina ad Amici

Dopo aver vinto una gara giudicata dal professionista Simone Nolasco, Marisol si è aggiudicata la possibilità di partecipare all’evento Effetto Domino, dimostrando la capacità d’improvvisare.

Ma le sfide non sono finite qui perché il professore Raimondo Todaro ha deciso di metterla alla prova con un compito di latino, per permetterle di far emergere una ballerina differente.

Nel corso di una conversazione piuttosto intima con la maestra Celentano la ragazza ha confessato che il periodo dell’infortunio è stato molto difficile per lei.

Ancora oggi, sente il bisogno di dimostrare di essersi ripresa ma nel contempo è rimasta tanto insicura.

“Quando salgo sul palco è come se entrassi un po’ in trans, è una fuga dalle mie insicurezze” ha confessato la ballerina. E voi che cosa ne pensate di Marisol come allieva di Amici ?

