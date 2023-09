Chiara ad Amici 23: chi è la ballerina (età, biografia e curiosità)

Gaia è tra gli allievi della classe della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi che si è formata domenica 24 settembre su Canale 5.

Ecco chi è la ballerina romana che vive con sua mamma, una ragazza estroversa, accogliente e chiacchierona (come lei stessa si definisce) ma che non ama litigare.

La ragazza ha convinto Emanuel Lo, che colpito dalla sua parte espressiva, ha deciso di concedergli un banco nella scuola. Anche se è in dubbio riguardo sua parte tecnica.

Raimondo Todaro ha abbassato la leva durante la sua esibizione per la formazione della classe, mentre la maestra Celentano ha preferito non esprimersi.

Chi è Chiara di Amici 23

Il suo nome completo è Chiara Porchianello, è nata nel 2004 (19 anni non ancora compiuti) a Roma, dove ha iniziato a ballare in giovane età e dove lavora per la Abr Accademia. Alle sue spalle ha già diverse esperienze: ha ballato per Annalisa al Tim Summer Hits e al the waved dance camp.

Chiara, tra le altre cose, è un’amica molto stretta di Giulia Stabile, ballerina vincitrice dello stesso talent show dove la ragazza ora ha l’opportunità di studiare nella squadra di Emanuel Lo.

Il suo fidanzato è Filippo Morani, ballerino che vanta tra le sue esperienze l’aver fatto parte del corpo di ballo in uno show di Loretta Goggi.

Insomma, Chiara è immersa nel mondo della danza, anche dal punto di vista personale e non solo professionale, come dimostra il suo IG: @chiaraporchianello.

Inoltre, lo scorso hanno ha provato ad entrare ad Amici sfidando l’allora titolare Rita Pompii, ma senza riuscirvi.

Chissà se ora riuscirà a convincere pienamente il suo professore di riferimento riguardo il suo essere meritevole di rimanere nella scuola. E voi cosa ne pensate di Chiara come ballerina di Amici ?

