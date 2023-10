Sofia ad Amici 23: chi è la ballerina (età e profilo Instagram)

Sofia è una delle ballerine che compongono la classe della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi.

Ecco chi è la giovane danzatrice che ha impressionato sia Emanuel Lo sia Raimondo Todaro per poi scegliere il primo.

Nella sua scheda di presentazione definisce il suo carattere un Capricorno doc, ma anche una persona che va d’accordo con tutti.

Chi è Sofia di Amici 23

Sofia Cagnetti, questo è il suo nome completo, ha soli 17 anni ed è quindi una delle allieve più giovani di queste edizione.

Si è formata come ballerina presso l’’Accademia di Danza Urban Studios di Ancona e la Compagnia Beyond, specializzandosi soprattutto in hip-hop.

Il profilo Instagram di Sofia è @sofia.cagnetti. Riguardo la sua vita privata non è chiaro se è fidanzata o meno, almeno per ora sembra focalizzarsi soprattutto sulla danza.

La ballerina ad Amici

Sofia, sin da subito, ha ricevuto dimostrazioni di apprezzamento da parte del suo professore di riferimento ma anche dalla stessa Maria De Filippi.

Quest’ultima, durante la terza puntata del talent show, non ha potuto fare a meno di osservare la sua bravura e la bellezza del suo movimento.

In quella stessa puntata, la ragazza ha vinto una gara d’improvvisazione e la possibilità di esibirsi nello spettacolo teatrale Shine-Pink Floyd Moon.

Anche per lei, come per gli altri allievi, le fragilità non tardano a manifestarsi. Sofia, infatti, non balla mai con i capelli sciolti.

Durante una lezione ha provato dunque a slegarli e si è confidata con la professionista Giulia Stabile confessando di non piacersi così e di deconcentrarsi quando balla.

La ragazza però non rinuncia a mettersi alla prova e a superare questo limite. E voi che cosa ne pensate di Sofia come ballerina di Amici 23?

