MARTINA parla del suo primo EP, Al centro del panorama

MARTINA, la giovane e talentuosa cantante italo-brasiliana reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, pubblica il 28 giugno 2024 il suo primo progetto discografico Al centro del panorama, già disponibile in pre-save e in pre-order anche in versione autografata.

All’interno del nuovo progetto sono contenuti, oltre a due nuovi inediti, i due brani Da quando non ho smesso di amarti e Niente come te (presentati e rilasciati proprio durante Amici), il singolo che dà il titolo all’EP, Al centro del panorama, disponibile dallo scorso venerdì 7 giugno su tutte le piattaforme digitali, e la cover del brano di Alessandra Amoroso È vero che vuoi restare.

Al centro del Panorama di MARTINA

1. Lucciola

È una canzone di cui mi sono innamorata subito, nella mia mente mi sono immaginata quasi un film. Lucciola è una persona che ha paura di fidarsi e che non si lascia andare, a seguito di una relazione d’amore conclusa.

2. Da Quando Non Ho Smesso Di Amarti

Essendo il primo inedito che ho cantato ad Amici, è un pezzo a cui sono particolarmente legata e che “sento” molto quando canto. È un brano in cui molti si possono ritrovare, perché parla di una storia d’amore finita tra due persone che però sono rimaste legate. Ho lavorato tanto per cercare la chiave giusta di interpretazione, per esprimere al meglio, tramite la voce, il significato della canzone.

3. Al Centro Del Panorama

È un brano molto diverso dagli altri, soprattutto per il sound più estivo, uno degli aspetti che mi porta ad amarlo in modo particolare. Nel testo è ribadito come non valga la pena rimanere fermi e cercare di rimarginare una ferita, perché domani si aprirà un’altra porta, che sarà al centro dei nostri pensieri.

4. Niente Come Te

Di questo pezzo, amo molto i cori gospel e il ritornello, in cui si descrive la sensazione di non riuscire a “lasciare” andare una persona a cui si è ancora legati.

5. Scegliersi Un Giorno

È un brano a cui ho lavorato molto, a distanza, mentre ero ancora ad “Amici”. Racconta di come, in una storia d’amore, spesso basterebbe soltanto mettere da parte l’orgoglio e fare un passo indietro, per riuscire a riconquistarsi ogni giorno.

6. È Vero Che Vuoi Restare

Ho cantato questa canzone all’interno del programma durante una puntata del pomeridiano. All’inizio, in realtà, avrei dovuto cantare un altro pezzo, ma già dalle prime note di questo bellissimo brano di Alessandra Amoroso, l’ho sentito profondamente mio, immergendomi in ogni parola, tanto da volerlo includere nel mio nuovo EP.

L’instore tour di MARTINA

La cantante incontrerà i fan per presentare Al centro del panorama con un imperdibile instore tour e mini-live. Qui il calendario in aggiornamento con le prime date del tour: