Amici di Maria De Filippi: una nuova versione in autunno?

Secondo alcune indiscrezioni, ai piani alti di Canale 5 si starebbe pensando a una nuova versione di Amici di Maria De Filippi.

Lo show dovrebbe andare in onda già il prossimo autunno, secondo il portale Tv Blog, e dovremmo vedere alcuni alunni usciti dal talent negli ultimi anni, insieme ad altri artisti, cantanti di musica pop.

La conduzione dovrebbe essere affidata a Silvia Toffanin e sembra che a pensare alla conduttrice di Verissimo sia stata proprio Maria De Filippi.

A settembre, infatti, Maria sarà impegnata con Uomini e Donne, C’è Posta Per Te e Tu Si Que Vales, e non potrà dedicarsi anche ad altri programmi.

Un sorta di All star insomma, con un format simile allo spin-off Amici Speciali, trasmesso durante la pandemia da Covid- 19, con protagonisti gli ex allievi Gaia Gozzi, Irama, The Kolors, Alberto Urso e Giordana Angi, oltre al rapper Random.

Nuova versione di Amici: l’indiscrezione

“Si starebbe pensando di realizzare una produzione televisiva da una costola del talent, aggiungendo fonti esterne al talent show di Canale 5.[…] Il tutto in una specie di mash-up televisivo che accosti i ragazzi usciti da Amici, con gli altri cantanti italiani, proponendo duetti e altre collaborazioni musicali, che vadano ad unire due mondi. Ma come nasce tutto ciò? Canale 5 avrebbe chiesto a Maria De Filippi di sfornare alcune nuove prime serate. E Santa Maria De Filippi, a cui Piersivlio Berlusconi ormai si affida sempre di più per sfondare il mitico muro del 20% di share in prime time, ha deciso di aiutarlo ancora, qualora non bastasse quello che già gli garantisce, ideando queste nuove prime serate. Ma per fare questo pare che Maria abbia chiesto aiuto proprio alla famiglia di Piersilvio. Alla conduzione di queste serate speciali sarebbe stata chiamata infatti Silvia Toffanin che debutterebbe in un varietà in prima serata seriale, dopo l’ormai pluriennale esperienza nel day time con il talk show tutto interviste di Verissimo”.

Se questi rumors su uno spin-off in prima serata dovessero essere confermati, il pomeridiano di Amici 24 dovrebbe andare in onda agli inizi di ottobre.