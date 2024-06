Dopo Amici Martina pubblica il nuovo singolo Al Centro Del Panorama

Esce venerdì 7 giugno 2024 Al centro del panorama, il nuovo singolo, già disponibile in presave, di Martina, la cantante italo-brasiliana reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Amici.

Martina, ormai pronta a “spiccare il volo” e raccontarsi come mai fatto prima d’ora, sempre spinta da forte determinazione e passione per la musica.

Cantare è infatti per lei è come essere trasportata in un’altra dimensione, in cui cerca di esprimere, tramite la voce, dei sentimenti che ha dentro di sé.

Per lei il canto è tutto, un modo per sfogarsi e comunicare ciò che le è difficile a parole. E non vede l’ora di condividerlo appieno con il suo pubblico.

Chi è Martina

Martina Giovannini è una cantante italo-brasiliana nata a Roma, ha da sempre avuto una passione per la musica, ma soprattutto per il canto. Questo amore è arrivato in maniera del tutto naturale e innata.

Già da quando era piccola tornava a casa e cantava le canzoni che le facevano sentire i suoi genitori o quelle che sentiva in radio.

Per seguire il suo grande sogno decide quindi di iscriversi ai casting di Amici, entrando a far parte della scuola a fine novembre 2023 per poi rimanere in gara fino alle ultime fasi del programma.

Arriva così alla pubblicazione dei due inediti Da quando non ho smesso di amarti e Niente come te, entrambi presentati all’interno del talent.

Al centro del panorama è il primo brano pubblicato da Martina dopo la sua partecipazione ad Amici, durante la quale ha acquisito più consapevolezza di sé sia a livello artistico che personale.

E voi ascolterete il nuovo singolo di Martina?