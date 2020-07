Alex & CO: ecco quando arriva la prima stagione su Disney plus!

Grandi notizie per tutti i fan di Alex & Co! Disney Plus ha annunciato quando arriverà in streaming la prima stagione della serie!

Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e a molti contenuti originali esclusivi.

Numerose produzioni originali ed esclusive; gli immancabili classici Disney più amati di sempre. Il tutto, senza interruzioni pubblicitarie, la possibilità di impostare profili per bambini e molti altri vantaggi.

La piattaforma streaming Disney+ non si fa mancare nulla e, per le prossime settimane, ha già in serbo per i suoi abbonati tanti contenuti da non perdere tra cui le stagioni di Alex & Co, la serie dedicata ad Alex ed i compagni di studi al Melsher Institute, tra sfide scolastiche, problemi di cuore e la passione per la musica che porterà il gruppo sul palco di The Talent.

Alex & Co, come sottolineato qui, arriverà su Disney Plus con la sua prima stagione a partire dal prossimo 31 luglio!

L’avete richiesta e vi abbiamo ascoltato! 🎶 La prima stagione di Alex & Co, sarà disponibile su #DisneyPlus dal 31 luglio 💓📸📚 #ThrowbackThursday pic.twitter.com/azQ4zHee77 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) July 23, 2020

Di seguito trovate le trame delle due nuove stagioni di Alex & Co.

Stagione 2 – È il secondo anno di liceo per Alex e i suoi amici. Al Melsher Institute spirano venti di rinnovamento, con l’introduzione di nuove materie scolastiche più creative; ma l’arrivo di Victoria, nuova proprietaria della scuola, porterà scompiglio nell’istituto. Alex e i suoi amici dovranno anche affrontare una nuova ed entusiasmante sfida: la partecipazione a un famoso talent show canoro. La band degli Alex & Co. darà il massimo per vincere la competizione, ma dovranno vedersela con The Lindas, la band di Linda, Rebecca e Samantha.



Stagione 3 – Arriva il terzo anno di liceo. Dopo aver vinto The Talent, Alex & Co. sono meno uniti che mai. Alex e Nicole si sono lasciati, Emma teme di non poter più cantare e Sam è sedotto dalla fama e di conseguenza tralascia gli studi. Alcune divergenze con la nuova manager, Diana, spingeranno Alex a creare Nobody, un personaggio misterioso e famoso che soddisfa la sua idea per cui la musica è l’unica cosa che conta. Alex si darà anche molto da fare per sconfiggere i silenzi e conquistare il cuore della nuova compagna di classe, Clio.

Non fatevi scappare questa opportunità ti trascorrere qualche giorno d’estate con i vostri beniamini!!