A marzo 2020, per la prima (e speriamo l’ultima) volta nella sua storia, Disneyland Paris ha dovuto chiudere i battenti e non per poche ore, ma per mesi. L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha impattato anche sulla magia Disney, costringendo migliaia di cast member a casa e milioni di guest potenziali lontani dalle sue attrazioni. Ma a partire da oggi, 15 luglio, le cose cambiano!

In mattinata il parco di divertimenti nonché prima destinazione turistica europea ha finalmente riaperto le porte ai suoi guest! Disneyland Paris si è risvegliato di fronte a 25.000 fortunati guest che dopo tanta attesa sono tornati a popolare la sua Main Street e le sue numerose attrazioni.

Come già vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, ci sono ovviamente tutta una serie di nuove regole da rispettare. Al di là del numero limitato di guest per garantire il distanziamento sociale, al parco è possibile accedere solo indossando una mascherina. In tutto il resort saranno inoltre presenti dei dispenser di geli idroalcolico per le mani. Niente che non abbiamo già imparato a conoscere in questi mesi, insomma.

Disneyland Paris riapre: ecco come è andata

Preparati a un mondo di pura magia… È il momento di scoprire tutte le esperienze che ti stanno aspettano a Disneyland Paris! 🎉 #TimeForMagic Pubblicato da Disneyland Paris su Mercoledì 15 luglio 2020

La giornata si è aperta con una solenne cerimonia di apertura alla quale ha partecipato anche il presidente di Disneyland Paris, Natacha Rafalski. Ad accompagnarla, come se niente fosse accaduto nel corso degli ultimi mesi, tutti i personaggi Disney più amati, in un tripudio di gioia, colori e tanta allegria e spensieratezza. Lungo tutta Main Street, inoltre, ad accogliere i primi fortunati guest un gruppo di cast member felici e sorridenti (seppur dietro le loro mascherine).

Alzi la mano chi ha sentito la mancanza di Disneyland Paris! 🙌 È il momento di scoprire le prime immagini ufficiali della riapertura dei Parchi… 🎉 Pubblicato da Disneyland Paris su Mercoledì 15 luglio 2020

La vita al parco riprende dunque come prima, con questa nuova ideale normalità della quale tanto sentivamo il bisogno. Da certi punti di vista, in effetti, l’esperienza al parco è ancora più speciale. Gli ospiti infatti si troveranno di fronte file d’attesa molto più brevi e, in generale, un’esperienza ordinata e senza stress. Massima attenzione, ovviamente, a tutte le regole del caso, particolarmente sulle attrazioni.

Qui sotto trovate una gallery con alcuni dei video e delle foto di questa giornata così speciale.

[LIVE] Après de longues minutes d’attente pour les guests arrivés tôt en ce jour de réouverture, les portes s’ouvrent enfin sur la magie, accueillis par les Cast Members 🏰✨ Pubblicato da ED92 su Mercoledì 15 luglio 2020

[LIVE] Non seulement nous sommes accueillis par Natacha Rafalski et les Cast Members, mais les personnages ont également répondu à l’appel 🤗🥰 Pubblicato da ED92 su Mercoledì 15 luglio 2020