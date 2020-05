Disney Channel ha chiuso: ecco perché (e una valida alternativa)

La notizia che circolava qualche giorno fa è oggi purtroppo ufficiale. Dopo più di vent’anni di onorata carriera, chiude Disney CHannel. Il canale più amato dai giovani e dai giovanissimi non sarà infatti più trasmesso da Sky, a partire dal 1 maggio 2020.





La conferma definitiva è giunta da parte della guida TV sul sito ufficiale della Disney. Il termine delle trasmissioni è infatti stato fissato per la mezzanotte di venerdì 1 maggio.

A partire da questa data scadrà la licenza dei diritti di Sky su questi canali. Una bella doccia fredda per tutti i giovani e i giovanissimi che da anni seguivano il canale con grande affetto.

Disney Channel ha segnato un’intera generazione di quelli che oggi sono giovani adulti, trasmettendo show che sono entrati nell’immaginario collettivo. Ma non disperate, esiste per voi una valida alternativa!

Attivate la prova gratuita di Disney Plus se vi manca Disney Channel!

Se volete godervi i vostri film, cartoni e le innumerevoli serie preferite potete attivare qui sopra la prova gratuita di Disney Plus!

A partire dallo scorso 24 marzo, infatti, in Italia è disponibile il servixio di streaming Disney che vi permette di guardare un’infinità di contenuti!

La scelta, che non vi farà rimpiangere Disney Channel, è pressoché infinita Su Disney Plus trovate tutti i classici Disney, i capolavori dell’Universo Marvel e di Star Wars, e anche una marea di contenuti inediti!

Fra i Disney Plus originals troviamo infatti fra gli altri High School Musical The Musical the Series e The Mandalorian. Ma non solo! La piattaforma include anche tutti i più bei documentari di National Geographic e molto altro ancora. Pensiamo ad esempio ai documentari dedicati ai matrimoni a Disneyland o alla serie The Imagineering.

Disney Plus, vi ricordiamo, vi concede una settimana di prova al termine della quale potrete scegliere che tipo di abbonamento a pagamento attivare. Orfani di Disney Channel, cosa aspettate?