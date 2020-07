Disney Plus: resi noti gli sneak peek di Marvel 616

In data 23 luglio Disney Plus ha diffuso in anteprima due clip esclusive della nuova docuserie originale, Marvel 616. La prima clip che vi proponiamo in questo articolo è tratta dall’episodio “Higher, Further, Faster” diretto dall’attrice e regista Gillian Jacobs. Essa mette al centro dell’attenzione le donne pionieristiche di Marvel Comics e la maniera in cui sono riuscite a raccontare storie di rappresentazione e inclusione. La seconda clip è tratta dall’episodio “Lost and Found” diretto da Paul Scheer. Esso tratta del divertente e interessante viaggio da parte dell’attore alla ricerca dei “personaggi Marvel dimenticati”. Ogni episodio garantisce una storia avvincente e saranno tutti diversi, in quanto girati secondo il punto di vista del suo regista

DISNEY PLUS: LE PRIME CLIP DI MARVEL 616

Unitevi a Gillian Jacobs, Paul Scheer e ai produttori esecutivi Sarah Amos e Jason Sterman insieme alla moderatrice Angélique Roché (conduttrice dei podcast The Women of Marvel e Marvel’s Voices). L’appuntamento è il 23 luglio 2020 alle 22:00, orario in cui sarà proposto il panel virtuale [email protected] dal titolo “A Look Inside ‘Marvel’s 616’”, in cui si discuterà della produzione di questa nuova serie originale targata Disney Plus. Qui di seguito vi mostriamo la clip di “Higher, Further, Faster”…

Episode 2 Sneak Peek: Higher, Further, Faster | Marvel’s 616 | Disney+

… e di “Lost and Found”

Episode 4 Sneak Peek: Lost and Found | Marvel’s 616 | Disney+

DI COSA PARLERÀ MARVEL 616?

Marvel 616 spiegherà come il vastissimo universo creato dalla casa delle idee possa influenzare anche il mondo reale. Ogni documentario, diretto da un regista diverso, parlerà dell’impatto Marvel sulla società odierna, illustrandone il fandom e non mancando di svelare qualche curiosità sulla colossale casa dell’intrattenimento. La docuserie verterà anche sugli artisti e le donne pionieristiche appartenenti alla Marvel Comics. Grazie alla nuova proposta Disney Plus avremo l’opportunità di scoprire personaggi non più in auge e molte, molte altre chicche che stuzzicheranno il nostro interesse e curiosità. Marvel 616 è una produzione Marvel New Media in collaborazione con Supper Club. Sarà disponibile su Disney Plus a partire da autunno 2020.

