Onward: il film Pixar esce a luglio, ecco la nuova data

Dopo essere stato rinviato a causa dell’emergenza Covid-19, Onward si prepara – finalmente, ad arrivare nelle nostre sale. Il film Pixar arriverà a luglio, la data da segnare sul calendario è il 22 luglio.

A doppiare i protagonisti un cast vocale d’eccezione, tra cui spiccano Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

La trama del film:

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l’acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

Ancora incerto invece il destino di altri film Disney e non solo. Tra questi Mulan, Wonder Woman 1984 e Soul. Come vi abbiamo già accennato molti film sono stati rimandati a causa dell’emergenza. Ora che i cinema si preparano a ripartire, per l’esattezza il 15 giugno, non ci resta che aspettare per scoprire come si comporteranno la Disney e le altre major.