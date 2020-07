KJ Apa e Sofia Carson protagonisti del thriller pandemico Songbird

Il lockdown e le restrizioni per il Covid 19 hanno messo a dura prova eventi e anche i set di film e serie (scopri le ultime news qui). Ieri è arrivato l’annuncio che KJ Apa (star di Riverdale) e Sofia Carson (recentemente vista in The Perfectionists) saranno protagonisti di un film sulla pandemia. Ecco i primi dettagli!

Nel cast di Songbird (questo il titolo del thriller) troviamo insieme a KJ Apa e Sofia Carson anche Demi Moore, Bradley Whitford, Craig Robinson, Jenna Ortega, Paul Walter Hauser e Peter Stormare. Su Variety leggiamo che i produttori hanno iniziato con la fotografia a Los Angeles lo scorso 8 luglio. Songbird è il primo film girato a Los Angeles dall’inizio del lockdown. Il regista di questo thriller pandemico è Adam Mason che ha scritto parte del copione insieme a Simon Boyes. Tra i produttori troviamo il capo di Paramount Adam Goodman e anche Michael Bay.

Songbird è ambientato nel 2022, quando il mondo deve affrontare un nuovo lockdown a causa di un virus che continua a mutare. KJ Apa interpreta un normale lavoratore che ha sviluppato una rara immunità al virus e può quindi continuare a lavorare come fattorino. Sofia Carson ha il ruolo della sua fidanzata che rimane al sicuro a casa. Per poter incontrare amici e persone care l’uomo dovrà affrontare la corte marziale, vigilanti armanti e una potente famiglia, con a capo Demi Moore.