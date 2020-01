Zayn Malik e Gigi Hadid: è tornato l’amore! Ecco le prime foto

La saga infinita che è la storia d’amore tra Zayn Malik e Gigi Hadid ha un nuovo capitolo. Le prime voci su un ritorno di fiamma (il terzo, ndr) hanno cominciato a circolare già a Dicembre, ma questo weekend c’è stata la conferma definitiva. I due piccioncini sono stati avvistati camminare a braccetto per le strade di New York in direzione di un ristorante dove hanno festeggiato i compleanni dell’ex One Direction e della mamma di Gigi.

A rendere il tutto ancora più ufficiale è il fatto che con loro c’era anche la famiglia di Gigi, ovvero la sorella Bella Hadid, la mamma Yolanda e la sorella di suo fratello Anwar, Dua Lipa.

Zayn Malik e Gigi Hadid sono stati avvistati nuovamente insieme la sera dopo, sempre a New York, per un’altra serata di festeggiamenti per il compleanno del cantante.

La storia d’amore di Zayn Malik e Gigi Hadid:

Il cantante e la modella si sono conosciuti a fine 2015 sul set del video per il primo singolo solista del cantante, Pillow Talk. A quanto pare è stato amore a prima vista ed i due hanno iniziato una relazione molto pubblica. Tra alti e bassi i due sono stati insieme fino a Marzo 2018 quando hanno annunciato sui social la fine del loro amore.

Il secondo ritorno di fiamma c’è stato stato ad Aprile 2018, ma purtroppo non è durato tanto. Che la terza volta sia quella giusta per Zayn Malik e Gigi Hadid?