Selena Gomez: ecco l’alternative video di Lose You To Love Me

Selena Gomez ha rilasciato l’alternative video del suo primo singolo Lose You To Love Me. Sempre in bianco e nero il footage in questione riprende le scene della cantante davanti al pianoforte mentre intona la sua ballad.

La cantante è di recente tornata sulle scene con il suo ultimo album Rare, con 13 canzoni nella versione standard, con l’aggiunta di 5 brani del passato nella versione deluxe.

Testo Lose You To Love Me

You promised the world and I fell for it

i put you first and you adore it

Set fires to my forest

and you let it burn

Sang off key in my chorous

Cause it wasn’t yours

I saw the signs and I ignored it

Rose colored glass all distorted

Set fire to my purpose

And I let it burn

You got off in the hurting

When it wasn’t yours, yeah

We always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love me

To love, love me

To love me

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love me

To love, love me

To love me

I needed to lose you to love me

I gave my all and they all know it

You turned me down, and now it’s showing

In two months you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

And to think of healing

We always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love me

To love, love me

To love me

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love me

To love, love me

To love me

I needed to lose you to love me

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off key in my chorus

To love, love me

To love, love me

To love me

I needed to hate you to love me (Yeah)

To love, love me

To love, love me

To love me

I needed to lose you to love me

And now it’s goodbye, goodbye for us

Traduzione

Mi avevi promesso il mondo e ci sono cascata

ti ho messo al primo posto e ti è piaciuto

hai dato fuoco alla mia foresta

e l’hai lasciata bruciare

hai cantato fuori sincro il mio ritornello

perché non era il tuo

ho visto i segni e li ho ignorati

occhiali rosa fanno vedere le cose distorte

hai dato fuoco ai miei propositi

e li ho lasciati bruciare

Ci sei andato giù pesante a ferirmi

e non era il tuo

Ci andremo incontro sempre ciecamente

avevo bisogno di perderti per trovarmi

questo ballo mi stava uccidendo lentamente

avevo bisogno di odiarti per amarmi

ci andremo incontro sempre ciecamente

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

Avevo bisogno di odiarti per amarmi

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

Dovevo perderti per amarmi

Ho dato il mio tutto e loro lo sanno

mi hai buttata giù e adesso si vede

in due mesi ci hai sostituito

come se fosse facile

facendomi credere che lo meritassi

e pensare di guarire

Ci andremo incontro sempre ciecamente

avevo bisogno di perderti per trovarmi

questo ballo mi stava uccidendo lentamente

avevo bisogno di odiarti per amarmi

ci andremo incontro sempre ciecamente

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

Avevo bisogno di odiarti per amarmi

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

Dovevo perderti per amarmi

ti ho messo al primo posto e ti è piaciuto

hai dato fuoco alla mia foresta

e l’hai lasciata bruciare

hai cantato fuori sincro il mio ritornello

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

Avevo bisogno di odiarti per amarmi

per amarmi, per amarmi

per amarmi, per amarmi

Dovevo perderti per amarmi

e adesso è un addio, è un addio per noi