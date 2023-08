Bella Hadid ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sulla malattia di Lyme di cui soffre

Bella Hadid si sta coraggiosamente aprendo riguardo la sua salute, nel mezzo di una battaglia in corso contro la malattia di Lyme di cui è affetta.

La modella ha condiviso una serie di foto, scattate nel corso degli anni, mediante un post pubblicato domenica mattina, 6 agosto.

Solo pochi giorni fa sua sorella Gigi Hadid aveva fatto sapere su Instagram che Bella era stata sottoposta a delle cure intensive e che si era presa una pausa dal lavoro, per concentrarsi sulla salute.

Così, la diretta interessata ha deciso di rompere lei stessa il silenzio mostrando le immagini di alcuni referti e dei momenti relativi alla terapia.

“La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di avermi cresciuta, per non aver rinunciato a me stessa. Grato a mia mamma per aver tenuto tutte le mie cartelle cliniche, restandomi accanto, non lasciandomi mai da sola, proteggendomi, sostenendomi, ma soprattutto credendo in me in tutto questo” ha scritto Bella.

“L’universo funziona nei modi più dolorosi e belli, ma devo dire che se stai lottando, andrà meglio. Lo prometto. Fai un passo indietro, sii forte, abbi fede nel tuo cammino, cammina nella tua verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi. Ho così tanta gratitudine e fiducia nella vita, questi oltre 100 giorni di Lyme, la malattia cronica, il trattamento delle co-infezioni, quasi 15 anni di sofferenza invisibile, ne è valsa la pena se sarò in grado, a Dio piacendo, di diffondere amore e di essere veramente me stessa, per la prima volta in assoluto”, ha continuato.

“Ho cercato di scegliere le immagini più positive che potevo perché per quanto dolorosa fosse questa esperienza, è stata la più illuminante della mia vita, piena di nuovi amici, nuove prospettive e un nuovo cervello. Grazie per la pazienza dell’incredibile team per cui lavoro e dei miei sostenitori. Ai miei agenti Jill e Joseph per avermi protetto. Vi amo e vi apprezzo più di quanto possa mai esprimere. Grazie alla mia geniale dottoressa e al suo incredibile team di infermiere. Vi amo tanto!!! Tornerò quando sarò pronta. Mi mancate tutti così tanto.Vi amo tutti così tanto” ha concluso la modella.

Da parte nostra, non possiamo che augurare a Bella Hadid di rimettersi al più presto!