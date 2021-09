Dua Lipa e Gigi Hadid sfilano alla Milano Fashion Week (VIDEO)

Dua Lipa ha fatto il suo debutto da modella alla Milano Fashion Week aprendo e chiudendo la sfilata di Versace per la Primavera/Estate 2022 di venerdì scorso.

La cantante britannica, testimonial del marchio italiano che è tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, ha indossato per l’apertura dello show un raffinato tailleur nero con tanto di spilla da balia, uno dei simboli del brand.

Per la chiusura, invece, Dua Lipa ha sfoggiato un abito a due pezzi in rosa metallizzato, formato da top e gonna dritta con spacco. Ha commentato l’artista (e ora top model) in una dichiarazione ufficiale:

“È stata un’esperienza così incredibile continuare il mio viaggio con la mia famiglia Versace da protagonista di una campagna all’apertura della sfilata SS22!. Donatella, è stato un sogno entrare nel tuo bellissimo spettacolo.”

Per l’occasione, Dua si è ritrovata a lavorare insieme alla modella statunitense Gigi Hadid, sorella più grande del suo fidanzato, Anwar Hadid.

Gigi ha già sfilato a Milano per Alberta Ferretti Spring/Summer 2022 ed è arrivata nel nostro Paese dopo aver celebrato il primo compleanno della figlia Khai, avuta con Zayn Malik.

La modella 26enne è arrivata in Italia per la Fashion Week e all’aeroporto di Malpensa ha trovato una fan ad aspettarla con un regalo. La ragazza le ha dato una sciarpa con la scritta “No pictures please” (niente foto per favore). Il motivo?

“Ho bisogno di stare socialmente distanziata in rispetto delle nome Covid sui luoghi di lavoro. Per una foto, per favore tenete un po’ di spazio e salterò nello sfondo per il vostro selfie. Grazie per la comprensione” ha scritto Gigi su Twitter.

Ecco il video della sfilata di Versace con Dua Lipa e Gigi Hadid