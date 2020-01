Sanremo 2020: Meghan Markle tra i possibili ospiti?

Non manca molto all’inizio di Sanremo 2020 e si rincorrono le indiscrezioni sui possibili ospiti. All’appello, infatti, manca ancora il superospite internazionale. Ammesso che ci sarà effettivamente. A questo proposito, nelle ultime ore, circola sul web una notizia che ha a dir poco dell’incredibile. Meghan Markle, duchessa di Sussex, sarebbe in trattativa per partecipare alla manifestazione canora proprio con questo ruolo.

Intanto, gli ospiti attesi e già confermati per questa settantesima edizione del Festival della canzone italiana, sono: il cantante scozzese Lewis Capaldi, candidato ai Grammy nella categoria Song of the Year per “Someone You Loved”, Fiorello, Jovanotti, Tiziano Ferro, Albano e Romina.

Tutt’altro che confermata è invece la possibile partecipazione di Meghan Markle, nei panni di superospite, a Sanremo 2020. La duchessa di Sussex e consorte, il principer Harry, sono stati nei giorni precedenti al centro del gossip in seguito al loro annuncio di voler abbandonare il ruolo di membri senior della Famiglia Reale. Per poi trasferirsi in Canada insieme al piccolo Archie e ad avere una propria autonomia finanziaria.

Sarebbe questo, secondo le fonti della notizia, il momento perfetto per stipulare un accordo. Dunque, potrebbero esserci delle trattative in corso per portare Meghan a Sanremo 2020.

Per scoprire se ciò corrisponde al vero e si tradurrà poi nella presenza di Meghan Markle al Festival, non bisognerà aspettare molto. Nel corso della riunione di aggiornamento sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, tenutasi qualche giorno fa con la Direttrice di Rai1 Teresa De Santis e l’Amministratore delegato Fabrizio Salini, è stato confermato il cast di ospiti proposto dal Direttore artistico Amadeus che sarà presentato nel corso della conferenza stampa di domani, 14 gennaio.