Valerio Mazzei: audio e testo di Sigaretta (post caffè)

Ecco il testo di Sigaretta (post caffè), il nuovo singolo del cantante, youtuber e tiktoker Valerio Mazzei, pubblicato oggi, venerdì 23 luglio.

Testo Sigaretta (post caffè) di Valerio Mazzei

E le coperte mi stanno strette

come le tue sveglie quando suonano tardi non ho tempo di niente, di fretta

mi lavo i denti e dopo una sigaretta

colazione fuori, al bar della metro

così non c’è il sole che ti brucia sugli occhi

ti ho preso dei fiori dal Bangla del centro

così fai m’ama non m’ama davvero per i corridoi

magari in stazione così sei già pronta per prendere il prossimo treno

e ti vedo che guardi il telefono

ma dopo un secondo già cambi espressione

La sigaretta presa dopo il caffè

ma con la testa sono già a stasera

se ti va ti porto a cena e non so niente di te

la sigaretta presa dopo il caffè

non ho la testa non fare l’offesa na na na

ti porto a cena e sai già troppo di me

Ho il sonno del dopo pranzo

mi stendo sul divano fino a quando non mi addormento

sogno la mia serata con te

finchè non sono le sei quando mi sveglio

meglio, almeno riposato

ma devo prepararmi che stasera ho prenotato

ma questa volta non ci casco anche tu farai ritardo

quindi la prendo comoda e poi parto

La sigaretta presa dopo il caffè

ma con la testa sono già a stasera

se ti va ti porto a cena e non so niente di te

la sigaretta presa dopo il caffè

non ho la testa non fare l’offesa na na na

ti porto a cena e sai già troppo di me

di me

di me

Così per caso ci troviamo davanti al cielo

che ci nasconde per quello che siamo

anche se solo stasera così per gioco

ti scopro come da piccoli a nascondino dietro

un muro di fuoco dove non fai entrare nessuno tranne me

La sigaretta presa dopo il caffè

ma con la testa sono già a stasera

se ti va ti porto a cena e non so niente di te

la sigaretta presa dopo il caffè

non ho la testa non fare l’offesa na na na

ti porto a cena e sai già troppo di me

di me

di me

Fonte (Angolo testi)