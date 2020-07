Valerio Mazzei: è uscito il video ufficiale di 12 luglio (con la sua mamma)!

Un teatro vuoto per esprimere un vuoto nell’anima a dir poco incolmabile. Valerio Mazzei, il celebre youtuber e titkoker, ha come promesso pubblicato questo pomeriggio il toccante video ufficiale del suo nuovo singolo 12 luglio. Una canzone importante, emozionante, commovente, della quale già vi avevamo parlato in questa occasione su Ginger Generation.

La mamma di Valerio Mazzei, come saprete, è morta circa 10 anni fa, quando lo youtuber aveva appena 11 anni. Un dolore straziante che Valerio ha voluto esprimere in questo pezzo, già diventato virale su TikTok e su tutte le principali piattaforme di streaming.

Nella clip di 12 luglio, che trovate qui sotto, vediamo tante immagini di repertorio di Valerio insieme alla sua mamma. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto ed erano felici insieme.

Ecco il video ufficiale di 12 luglio di Valerio Mazzei!

Valerio Mazzei - 12 Luglio (Official Video)

Qui sotto trovate il testo di 12 luglio.

Gli amici veri stan sul palmo di una mano

e da riempirla io sono ancora lontano lo sai

Io non sorrido stringo i denti

non parlo mai di sentimenti

e se mi chiedi cosa senti

Mento sempre ormai

Poi sei in tasca il cuore in pugno

sei la luce in questo buio

è vero odio il 10 maggio ma amo il 12 di luglio

ma amo il 12 di luglio mmmmh mmmhh

Chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in tv

gli occhi li ho presi da te

Ma non ti vedo più

preferisco davvero chi sono non quello che c’è online

a quante persone importa l’avere risposta ad un come stai?

ma se vorrai capirmi ti porto con me con i miei guai

tu ci verrai, tu ci verrai

Gli amici falsi non ti danno mai la mano

ed è per questo che li ho tenuti lontano, lo sai

sorrido a testa alta come

a mezzogiorno un girasole

sai vorrei poterti dare molto più

di una canzone mmm mmh ho copiato ginger

gingergeneration

Chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in tv

gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più

Preferisco davvero chi sono non quello che c’è online

a quante persone importa l’avere risposta ad un come stai?

ma se vorrai capirmi ti porto con me con dentro i miei guai

tu ci verrai

tu ci verrai

Mi manchi come mi mancan le parole

ma non ti preoccupare io me la caverà

spero tu stia guardando quello che sto facendo

quando ci rivedremo te lo racconterò

Chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in tv

gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più